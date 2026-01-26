Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gewalttat an 49-Jährigem in Linz “geplante Tat”
Alle Spuren am Tatort sind gesichert

Gewalttat an 49-Jährigem in Linz “geplante Tat”

Montag, 26. Januar 2026 | 15:45 Uhr
Alle Spuren am Tatort sind gesichert
APA/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCHELLER
Schriftgröße

Von: apa

Nach der tödlichen Gewalttat an einem 49-jährigen Immobilienmakler in Linz hat die Polizei Montagnachmittag einen Stand der Ermittlungen veröffentlicht. So geht das Landeskriminalamt aufgrund der Tatortsituation und der Spurenlage von “einer sorgfältig geplanten Tat aus”, die in der Nacht auf den 18. Jänner verübt wurde. Verbindungen des Opfers “zum Drogenmilieu, aber auch Verbindungen in die Rotlichtszene, scheinen aufgrund bisheriger Erkenntnisse evident”, hieß es weiter.

Der Bruder hatte die Leiche des 49-Jährigen am frühen Nachmittag des 19. Jänner am Fußboden des Badezimmers gefunden und informierte sofort die Polizei. Das Opfer wies am gesamten Körper Hämatome auf und war an Beinen und Händen gefesselt. Laut Obduktion starb es an einem Schädel-Hirn-Trauma. Einbruchsspuren konnten keine festgestellt werden. “Nachdem sofort klar war, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Linz übernommen.”

Pizzalieferung an das Opfer in der Tatnacht

Mehrere Tage wurden Spuren am Tatort und im Umfeld gesichert, die Auswertung war am Montag noch im Gange. Bewohner des Mehrparteienhauses in der Linzer Innenstadt sowie Geschäftsleute rund um die Wohnung des Opfers wurden befragt, auch die Bevölkerung lieferte Hinweise, mit “unterschiedlicher Relevanz”. Eine davon betraf eine Pizzalieferung an das Opfer am 17. Jänner gegen 22.00 Uhr.

Auch das Durchleuchten des Privatlebens und des persönlichen Umfelds des Opfers ist am Laufen. Im Zuge der Spurensicherung wurden in der Wohnung Drogen in einer Menge sichergestellt, die “mit einem Eigenkonsum des Opfers nicht in Einklang zu bringen ist”, teilte die Polizei mit.

Auch wenn das Informationsbedürfnis in dem Fall sehr hoch sei, wurden vor allem aus ermittlungstaktischen Gründen, aber auch wegen der Tatsache, dass die Polizei nur mit gesicherten Informationen nach außen gehe, nur zurückhaltend Medienanfragen beantwortet. Nicht zuletzt auch zum Schutz der Hinterbliebenen, die eine Zeit durchleben, “die sich die meisten Menschen nicht im Entferntesten vorstellen können”, wurde nur wenig nach außen getragen, rechtfertigte sich die Polizei.

Vater des Getöteten verstorben

Erst am Wochenende ist die Familie von einem zweiten Schicksalsschlag getroffen worden. Der Vater des Getöteten ist verstorben. Auch um hier jeglichen Spekulationen vorzubeugen, hat die Staatsanwaltschaft Linz die Obduktion des 86-Jährigen, der von seiner Frau im Haus tot aufgefunden worden war, in Auftrag gegeben, so eine Sprecherin. Bei dem Verstorbenen gebe es jedoch keine Hinweise auf Suizid oder Gewalteinwirkung von Dritten. Mit einem Ergebnis der Obduktion rechnet die Staatsanwaltschaft spätestens am Dienstag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
99
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
47
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
41
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
39
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
36
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 