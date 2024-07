Gewitter sorgt für Weltuntergangsstimmung im Gadertal

Von: luk

St. Vigil in Enneberg – Ein heftiges Unwetter hat am Sonntagnachmittag das Gadertal in den Dolomiten schwer getroffen. Gegen 16.30 Uhr entlud sich eine massive Gewitterzelle über der Region rund um St. Vigil, begleitet von Starkregen und Hagel. Die Feuerwehren mussten zu Dutzenden Einsätzen ausrücken.

Wie auf den Bildern des Niederschlagsradars zu sehen ist, verharrte die Gewitterzelle über dem Gadertal und brachte große Regenmengen mit sich. Der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, hat das auf dem Kurznachrichtendienst X bestätigt:

Und wieder starkes Gewitter im Gadertal. Zieht langsam weil wenig Höhenwind und deshalb größere Regenmengen möglich. pic.twitter.com/BvHjSt829l — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 21, 2024

Ab 16.30 Uhr gingen die Alarmierungen für die Feuerwehren in St. Vigil und Enneberg im Minutentakt ein. Keller waren vollgelaufen, Abflüsse konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und auch Hagelschlag sorgte für Einsätze. Es kam auch zu Überflutungen. Einige Bäche traten über die Ufer.

#Infointervento: 21.07.24 – Violenti temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento si abbattono su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di San Vigilio di Marebbe) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! 🎥 Privat pic.twitter.com/O13rAnLNKk — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 21, 2024

Auch im Gemeindegebiet von Olang mussten die Einsatzkräfte ausrücken. In Stefansdorf, einem Ortsteil von St. Lorenzen, sorgten orkanartige Böen für zusätzliche Einsätze. Bäume knickten um und verlegten die Straße.

Das Unwetter im Gadertal zeigt erneut, wie plötzlich und heftig Naturgewalten zuschlagen können. Die schnellen und koordinierten Einsätze der Feuerwehren haben Schlimmeres verhindert.