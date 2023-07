Glimpflicher Ausgang einer Bootstour auf der Ahr – VIDEO

Mühlen in Taufers – In Mühlen in Taufers im Südtiroler Ahrntal war am Montag ein Großeinsatz zu absolvieren. Gleich vier Feuerwehren aus dem Ahrntal sowie die Wasserrettung Bruneck wurden gegen 15.00 Uhr alarmiert. Zwei Personen steckten in der Ahr fest und mussten aus dem Wasser gerettet werden.

Es handelte sich um eine Frau und einen Mann. Sie konnten sich auf einem Stein mitten im Fluss in Sicherheit bringen. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, dürften sie zuvor mit einem Boot gekentert sein.

Sie hatten Glück im Unglück: Sie konnten unverletzt mit den beiden Notarzthubschraubern Pelikan 2 und Aiut Alpin aus dem Fluss geborgen werden und kamen mit einem Schrecken davon. Gegen 16.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Suche nach dem Boot der beiden Wassersportler dauerte noch an.

Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.