Glückliches Ende einer Suchaktion: Taubstumme in Bozen gefunden

Bozen/Avio – In Bozen hat eine Suchaktion ein glückliches Ende gefunden. Die 47-Jährige Olga Victoria Bruno Fajardo, die peruanischer Abstammung ist und in Sabbionara d’Avio im Trentino lebt, war am vergangenen Sonntag verschwunden. Die Frau ist wohlauf.

Die Familie hatte vergeblich versucht, die Frau am Handy zu erreichen. Ihre Mutter Janet wandte sich sogar an die Sendung “Chi l’ha visto” auf RAI3. Dort wurde ein Foto der 47-Jährigen veröffentlicht – gemeinsam mit dem Appell an die Bevölkerung, bei der Suche nach ihr zu helfen.

In der Feuerwehrhalle in Avio wurde gemeinsam mit Bürgermeister Ivano Fracchetti, den Carabinieri, der Bergrettung und der Feuerwehr ein Koordinierungszentrum eingerichtet, von wo aus die Suchaktion geleitet wurde.

Olga Victoria Bruno Fajardo ist taubstumm, berichtet Alto Adige online. Gewöhnlich nutzt sie WhatsApp, um mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben. Doch die App war nicht aktiv. Auch deshalb war es schwer, die Frau zu orten.

Die Suche war auf ganz Norditalien ausgedehnt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 47-Jährige von zu Hause entfernt hat. Bereits im Mai im vergangenen Jahr ist die Frau verschwunden und nach ein paar Tagen in Bozen aufgetaucht.