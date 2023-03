Glurns: Pkw prallt gegen Balkon

Glurns – Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Florastraße in Glurns ereignet. Alarm geschlagen wurde um 0.36 Uhr in der Früh.

Ein Pkw ist offenbar von der Fahrbahn abgekommen, hat eine Begrenzungsmauer durchbrochen und prallte schließlich gegen den Balkon eines Wohngebäudes.

Die Feuerwehren wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich dies aber glücklicherweise nicht bestätigt.

Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle sowie um die Bergung des Fahrzeuges

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Glurns, Schluderns und Mals sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.