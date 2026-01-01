Goldrain: FeuerwehrgroÃŸeinsatz auf Schloss Annenberg

Von: ka

Goldrain – Ein in einer Garage des Schlosses Annenberg ausgebrochener Brand führte am frühen Neujahrsabend gegen 18.30 Uhr zu einem Großeinsatz mehrerer Freiwilliger Feuerwehren aus der Umgebung. Auslöser des Feuers war ein in der Garage stehendes Fahrzeug, das aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten war. In der Folge dehnten sich die Flammen auf die gesamte Garage und die angrenzenden Kellerräume aus.

Zur Unterstützung der Feuerwehr Goldrain war die Feuerwehr Tarsch mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Dank des schnellen und gezielten Erstangriffs der Feuerwehrleute konnte eine größere Brandkatastrophe verhindert werden. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden in der Garage und im Heizungskeller ist jedoch erheblich.

Vor Ort im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Goldrain, Latsch, Morter und Göflan, der Abschnittsinspektor des Abschnitts 2 des Feuerwehrbezirks Untervinschgau, das Weiße Kreuz Schlanders, der RDK Schlanders und die Ortspolizei von Latsch.