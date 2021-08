Gossensaß: Weitere Flüchtlinge kommen an

Gossensaß – Die vor einer Woche in Gossensaß untergebrachten Flüchtlinge aus Afghanistan wurden am gestrigen Samstag abgeholt und in andere staatliche Einrichtungen gebracht, so berichten Medien.

Die daraufhin gründlich desinfizierte Quarantänestation steht nun für die Ankunft der nächsten Flüchtlinge bereit, die am heutigen Vormittag dort eintreffen werden. Erwartet werden nämlich wiederum 80 Personen aus Afghanistan, welche bereits gestern schon auf italienischem Staatsgebiet gelandet sind und nun ebenfalls für eine Woche in die Quarantäne geschickt werden. Bei den Neuankömmlingen handelt es sich diesmal um Familien mit Kindern.