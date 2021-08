Gossensaß – Flüchtlinge aus Afghanistan eingetroffen

Gossensaß – In der heutigen Samstagnacht sind zwei Busse mit rund 80 Evakuierten aus Afghanistan in Gossensaß angekommen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den 33 Frauen und 47 Männern um Angestellte der Botschaft und Mitarbeiter von italienischen Betrieben sowie deren Familien, die zwischen zehn bis vierzehn Tagen in der Quarantänestation verweilen werden.

Nach dem Ende der Quarantäne sollen die 80 Personen im Rahmen eines staatlichen Flüchtlingsrogramms auf das italienische Staatsgebiet verteilt werden, wobei einigen der Verleib in Südtirol angeboten wird. In diesem Sinne hat sich bereits ein Flüchtling im Namen der gesamten Gruppe für die sichere Aufnahme und die Möglichkeit, die chaotischen Zustände in Afghanistan hinter sich zu lassen, bedankt. Der Aufenthalt in der Quarantänestation erfolgt unter Betreuung des Weißen Kreuzes und des Zivilschutzes.