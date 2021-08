Green-Pass-Gegner wollen Bozner Bahnhof lahmlegen

Bozen – Ein Gruppierung italienischer Green-Pass-Gegner hat über den Nachrichtendienst Telegram ihre Absicht kundgetan, vor dem Bozner Bahnhof demonstrieren zu wollen, so berichten Medien.

Die Demonstration soll am Mittwoch der kommenden Woche um 14.30 Uhr stattfinden und es zum Ziel haben, die Abfahrten von Langstreckenzügen zweitweise zu verhindern.

Die Absicht der Aktion hängt mir der Einführung des Green-Passes zusammen. Ab dem 1. September wird das Vorweisen desselben nämlich notwendig sein, um mit Langstreckenzügen fahren zu dürfen, was auch für Schifffahrten und Flüge gelten wird. Ähnliche Protestaktionen sollen demnächst in über 50 italienischen Städten stattfinden, so auch in Rovereto und im Trentino.