Grödner Grundschüler erleben Arbeit der Carabinieri hautnah

Von: Ivd

Wolkenstein – Ein aufregender Schultag für die Kinder der Grundschule Wolkenstein: Sie durften am Dienstag einen spannenden Ausflug zum Ausbildungszentrum der Alpinen Carabinieri in Gröden erleben. Im Rahmen der nationalen Initiative „Kultur der Legalität“, die vom Carabinieri-Generalkommando ins Leben gerufen wurde, erhielten die Schüler der ersten bis dritten Klassen Einblicke in die vielseitige Arbeit der Ordnungshüter.

Begrüßt wurden die jungen Besucher vom Kommandanten des Ausbildungszentrums, Oberst Nicola Bianchi, der ihnen die unterschiedlichen Aufgaben der Carabinieri, speziell in den Bergen und im Umweltschutz, näherbrachte. Das Highlight des Tages war jedoch der praktische Teil: Die Schüler erlebten live Seilmanöver der Ausbilder und wurden Zeugen einer eindrucksvollen Vorführung der Hundestaffel aus Leifers, die den Einsatz von Spürhunden bei der Suche nach Drogen und Waffen demonstrierte. Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung der Einsatzfahrzeuge des Radiomobilen Dienstes, in denen die Kinder die technische Ausrüstung der Carabinieri hautnah bestaunen konnten.

„Solche Erlebnisse fördern nicht nur das Bewusstsein für Sicherheit und Umweltschutz, sondern wecken auch das Interesse der Schüler an Berufen, die einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, betonten die begleitenden Lehrer.

Der Tag endete mit einem großen Dankeschön der Kinder und einem Gruppenfoto – ein Moment, der zeigt, wie wichtig der Kontakt zwischen den Carabinieri und der jüngeren Generation ist. Eine Erfahrung, die sicherlich lange in den Köpfen und Herzen der jungen Teilnehmer bleiben wird.