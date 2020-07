Grödner Straße: Lieferwagen prallt auf Mauer und überschlägt sich

Lajen – Im Grödnertal kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie stol.it und der Landesfeuerwehrverband berichten, verlor gegen 19.30 Uhr der Lenker eines kleinen Lieferwagens, der von Pontives in Richtung Waidbruck unterwegs war, in der Ortschaft Brembach im Gemeindegebiet von Lajen aus bisher unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug.

#EINSATZINFO: FF Lajen – 23.07.20 – 19:32 – Alarmstufe 5 – Verkehrsunfall mit einem Lieferwagen in der Gemeinde Lajen in der Ortschaft Brembach. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. pic.twitter.com/IfqluJVazK — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 23, 2020

Der Lieferwagen prallte gegen eine Mauer und überschlug sich mehrmals. Das Unfallopfer – ein 47-jähriger, in Barbian wohnhafter Mann – zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites in das Krankenhaus von Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites und die Freiwilligen Feuerwehren von Lajen und Runggaditsch.