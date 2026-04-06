Großbrand eines Wohngebäudes in Wengen

Von: ka

Wengen – Am Abend des Ostermontags kam es im Weiler Pramperch der Gemeinde Wengen zu einem folgenschweren Dachstuhlbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren des Gadertals auslöste.

Die ersten Einsatzkräfte wurden gegen 19.05 Uhr zu dem Brand gerufen. Aufgrund der massiven Brandentwicklung wurde bereits nach knapp 20 Minuten die Alarmstufe auf 3 (Großbrand) erhöht. In der Folge geriet das Wohngebäude in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung wurden nachalarmiert und stehen im Großeinsatz, um den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.Die primären Maßnahmen der Feuerwehren konzentrierten sich auf eine umfassende Brandbekämpfung sowie auf die Abschirmung des direkt angrenzenden Gebäudeteils und der Nebengebäude, um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Im koordinierten Einsatz stehen zahlreiche Feuerwehren und Rettungsorganisationen: die Freiwilligen Feuerwehren von Wengen, Abtei, St. Vigil, St. Martin in Thurn, Campill, Enneberg, Untermoj, Stern und St. Kassian sowie das Weiße Kreuz und die zuständigen Behörden.

Als Spezialkräfte sind die Freiwillige Feuerwehr Bruneck (Nachschub Atemluftflaschen), die Bezirkseinsatzzentrale sowie das Weiße Kreuz und die zuständigen Behörden im Einsatz.

Nach aktuellem Kenntnisstand (Stand: 20.45 Uhr) gibt es keine Verletzten. Die Feuerwehren arbeiten weiterhin unter Hochdruck daran, den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen. Details zur genauen Anzahl der eingesetzten Kräfte sowie zu den verwendeten Gerätschaften werden in einer späteren, detaillierten Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wengen bekannt gegeben.