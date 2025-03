Großbrand in Laas – VIDEO

#EINSATZINFO: FF Laas – 20.03.25 – 13:01 – Großbrand in der Obstgenossenschaft Alpe in Laas. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebgung stehen derzeit im Einsatz und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen #Infointervento: VVF Lasa – 20.03.25 – 13:01 – Vasto incendio nella cooperativa di frutta ALPE a Lasa. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione.

