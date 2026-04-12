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Zahlreiche Feuerwehren im Großeinsatz

Großbrand in Sterzing

Sonntag, 12. April 2026 | 22:54 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wiesen
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Von: ka

Sterzing – Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiesen gemeinsam mit weiteren Wehren zu einem Großbrand nach Sterzing alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich ein dramatisches Bild: Der Dachstuhl eines Gebäudes stand in Vollbrand und es schlugen meterhohe Flammen aus der Dachkonstruktion.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Die Hauptaufgabe der unterstützenden Wehren bestand darin, die Freiwillige Feuerwehr Sterzing bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Um gegen die enorme Hitze und die Rauchentwicklung vorzugehen, wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Durch den koordinierten Einsatz von mehreren Seiten konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Nachdem die größten Brandherde gelöscht waren, begannen die aufwendigen Nachlöscharbeiten. Dabei mussten Glutnester unter der Dachhaut mühsam aufgespürt und abgelöscht werden. Diese Arbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Sterzing, die die Einsatzleitung innehatte, die Freiwillige Feuerwehr Wiesen, die Freiwillige Feuerwehr Thuins und die Behörden.

 

 

 

 

 

Bezirk: Wipptal

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