Großbrand in Stilfs

Stilfs – In Stilfs kam es am Montagabend zu einem Großbrand. Ersten Informationen zufolge geriet gegen 20.00 Uhr nahe der Pfarrkirche ein Gebäude in Brand. Dabei erlitt eine 54-jährige Frau aus Stilfs leichte Verletzungen. Sie wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Schlanders eingeliefert. Zur Bekämpfung des Feuers rückten mehrere Freiwillige Feuerwehren der Umgebung an. Der Brand konnte bald unter Kontrolle gebracht werden.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Sulden. Der organisatorische Einsatzleiter RDK Prad, die Freiwilligen Feuerwehren von Stilfs, Sulden, Prad und Lichtenberg sowie die Carabinieri.