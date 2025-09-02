Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großrazzia in Bozen
Drei Anzeigen und 14 Platzverweise

Großrazzia in Bozen

Dienstag, 02. September 2025 | 14:33 Uhr
IMG-20250902-WA0003 (1)
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In einer koordinierten Aktion haben die Bozner Sicherheitskräfte am Montag eine Razzia in der Stadt durchgeführt. Auslöser waren Beschwerden von Anwohnern über Belästigungen und illegale Aktivitäten in den Bereich von Mazzini-Platz, Pfarrplatz und im Park der Religionen.

Unter der Leitung des Bozner Quästors Giuseppe Ferrari standen Beamte der Staatspolizei, der Finanzpolizei, der Stadtpolizei sowie die Carabinieri und Soldaten des Heeres im Einsatz.

Am Mazzini-Platz, wo Anwesende und Passanten als auch umliegenden Geschäfte kontrolliert wurden, konnten die Ordnungshüter keine Unregelmäßigkeiten feststellen.

Anschließend verlagerten sich die Kontrollen zum Pfarrplatz hinter dem Dom. Dort wurden insgesamt etwa ein Dutzend ausländische Staatsbürger überprüft. Drei von ihnen – ein Mann aus Gambia, ein Tunesier und ein Bürger aus Burkina Faso – wurden angezeigt, weil sie gegen einen bereits bestehenden Aufenthaltsverbot für die Stadtgemeinde Bozen verstoßen hatten. Zusätzlich wurden zwölf Personen, die dort herumlungerten und Alkohol konsumierten, mit einem Platzverweis belegt.

Auch im Park der Religionen wurden Kontrollen durchgeführt. Zwei Personen, die dort auf den Bänken lagerten, wurden ebenfalls des Platzes verwiesen. Die Behörden kündigten an, die Kontrollen in den kommenden Tagen fortzusetzen.

Bezirk: Bozen






Bezirke

Bozen

