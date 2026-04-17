Gülle im Bach: Nicht bestätigt

Von: luk

Bozen/Ahrntal – Der Fischereiverband Südtirol ersucht im Zusammenhang mit seiner Presseaussendung vom 10.04.2026 „Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach“ um folgende Richtigstellung:

Die Erhebungen der Forstbehörde konnten nicht bestätigen, dass es sich bei der am 10.04.2026 festgestellten Eintrübung eines Zuflusses der Ahr um Gülle handelte. Da in den genannten Zufluss auch Oberflächenabflüsse aus Siedlungs- und Handwerksgebieten eingeleitet werden, konnte die Ursache der Eintrübung nicht eindeutig geklärt werden; unabhängig davon ist festzuhalten, dass derartige Einleitungen in dieser Form rechtlich nicht zulässig sind.

Weiters heißt es: Der Fischereiverband Südtirol bedauert etwaige Unannehmlichkeiten, die für die Landwirte vor Ort infolge der oben genannten Presseaussendung entstanden sein könnten.