Häftling geht zum Friseur

Bozen – Die Staatspolizei hat am Donnerstag in Bozen zwei Männer festgenommen: Während einer bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt wurde, ist der andere aus dem Hausarrest ausgebrochen.

Die Polizei wurde am späten Abend in die Schlachthofstraße gerufen. Anrainer hatten gemeldet, dass eine Person die Eingangstür einer Bar mit einem Pflasterstein eingeschlagen habe und anschließend in das Lokal eingedrungen sei.

Die Beamten, die in ständigem Kontakt mit der Einsatzzentrale standen, konnten den Täter festnehmen, nachdem er gerade mit der Registrierkasse in der Hand die Bar verlassen hatte.

Der junge Mann, ein 22-jähriger italienischer Staatsbürger mit einschlägigen Vorstrafen, wurde zur Quästur gebracht. Er soll in der Vergangenheit bereits mehrere Einbrüche in öffentliche Lokale begangen haben. Nach seiner Festnahme wartet nun ein Eilverfahren vor Gericht auf ihn.

Ebenfalls am Donnerstag hatte eine Streife der Staatspolizei während einer Kontrolle einen 25-jährigen Mann bemerkt, der den Beamten aufgrund von Vorstrafen bekannt war. Den Polizisten war außerdem klar, dass der Mann eigentlich unter Hausarrest stand.

Trotzdem konnten sie beobachten, wie der 25-Jährige gerade im Begriff war, einen Friseursalon zu betreten.

Dar Mann wurde angehalten, identifiziert, festgenommen und in eine Sicherheitszelle der Quästur überstellt. Auch auf ihn wartet ein Eilverfahren vor Gericht.