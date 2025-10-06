Aktuelle Seite: Home > Chronik > Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Zehn Führerscheine in nur einer Woche eingezogen

Handy am Steuer: Meran greift hart durch

Montag, 06. Oktober 2025 | 10:41 Uhr
Smartphone Handy Steuer Pkw Auto Fahrzeug Fotolia_158701237_Subscription_Monthly_M Driving while holding a mobile phone to work ,businessman ,vintage color tone
fotolia.de/tongpatong
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Die Stadtpolizei Meran zieht eine ernüchternde Bilanz: Trotz verschärfter Verkehrsvorschriften bleibt das Telefonieren oder Tippen am Steuer ein weitverbreitetes und gefährliches Verhalten. Allein in der vergangenen Woche mussten zehn weitere Führerscheine eingezogen werden, weil Autofahrerinnen und Autofahrer ihr Handy während der Fahrt benutzten.

Seit Jahresbeginn wurden damit bereits 205 Führerscheine aus genau diesem Grund entzogen. Das sei ein alarmierender Wert, zumal die Verstöße nicht im Rahmen gezielter Sonderkontrollen, sondern bei routinemäßigen Verkehrskontrollen festgestellt wurden, so die Ordnungshüter.

Die Polizei erinnert daran, dass Ablenkung am Steuer nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle ist. Studien und Unfallstatistiken bestätigen, dass die Nutzung des Mobiltelefons die Aufmerksamkeit massiv beeinträchtigt und so das Risiko schwerer Unfälle deutlich erhöht.

Neben der Geldstrafe von 250 Euro droht den Betroffenen auch der vorübergehende Entzug des Führerscheins. Das ist ein erheblicher Einschnitt insbesondere für jene, die beruflich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind.

Die Stadtpolizei Meran appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden:

Wir hoffen, dass diese Zahlen und die Konsequenz des Führerscheinentzugs zu verantwortungsbewussterem Verhalten führen. Das Handy kann warten – Sicherheit nicht.

Die Kontrollen zur Verkehrssicherheit werden laut Polizei weiterhin konsequent fortgesetzt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
116
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
63
Ulten will Tourismus stärken
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
30
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
29
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Depression: “Der Abwärtsspirale möglichst rasch etwas entgegenstellen”
Kommentare
25
Depression: “Der Abwärtsspirale möglichst rasch etwas entgegenstellen”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 