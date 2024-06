Hangrutsch durch Starkregen in Osttirol

Von: apa

Tirol ist bisher von schwerwiegenden Folgen der starken Regenfälle verschont geblieben. Jedoch ist nach einem Hangrutsch in Außervillgraten in Osttirol am Samstagabend ein Wohnhaus vorsorglich evakuiert worden. Hinter dem Anwesen waren nach Polizeiangaben etwa 2.000 Kubikmeter Erdreich abgerutscht. Auslöser waren die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Es entstand kein Personenschaden. Auch das Wohnhaus blieb vorerst unbeschädigt.

Die Erschließungsstraße im Ortsteil Versellerberg wurde gesperrt. Die Maßnahmen wurden nach Besichtigung der Lage an Ort und Stelle durch einen Sachverständigen des Landes Tirol verhängt.