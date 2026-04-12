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Ex-Hollywood-Mogul verbüßt derzeit 16-jährige Gefängnisstrafe

Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht

Sonntag, 12. April 2026 | 09:50 Uhr
Ex-Hollywood-Mogul verbüßt derzeit 16-jährige Gefängnisstrafe
APA/APA/AFP/POOL/SPENCER PLATT
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Von: APA/AFP

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird der Fall der Schauspielerin Jessica Mann neu aufgerollt. Ein erster Prozess war im vergangenen Jahr ohne Urteil zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen nicht einigen konnten. Mann wirft dem ehemaligen Produzenten vor, die Frau im Jahr 2013 vergewaltigt zu haben. Weinstein beteuert seine Unschuld.

Ein Geschworenengericht in New York hatte Weinstein im vergangenen Juni wegen sexueller Übergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley schuldig gesprochen. Im selben Prozess wurde der heute 74-Jährige vom Vorwurf eines sexuellen Übergriffs auf das Model Kaja Sokola freigesprochen. Im Fall Mann kamen die Geschworenen nicht zu einer Entscheidung, sodass der Fall nun neu verhandelt werden muss.

Ex-Hollywood-Mogul verbüßt derzeit 16-jährige Gefängnisstrafe

Der einstige Hollywood-Mogul verbüßt derzeit eine 16-jährige Gefängnisstrafe in Kalifornien wegen weiterer Sexualstraftaten. Mehr als 80 Frauen hatten dem Produzenten von Hollywood-Kassenschlagern wie “Pulp Fiction” und “Shakespeare in Love” Sexualstraftaten vorgeworfen. Ins Rollen kam der Skandal 2017 durch Enthüllungen über Weinsteins Taten in der “New York Times” und im Magazin “New Yorker”, die die Filmbranche erschütterten.

Die Artikel lösten die MeToo-Bewegung aus. Der Name Weinstein wurde weltweit zum Synonym für Männer, die ihre Machtstellung gegenüber Frauen ausnutzen.

Weinsteins Sprecher Juda Verge sagte zu dem neuen Prozess, Weinstein bleibe bei seiner Darstellung, dass die “Beziehung” mit Mann einvernehmlich gewesen sei. Er freue sich bereits darauf, vor Gericht erneut Beweismittel dazu vorlegen zu können.

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