Heftiges Erdbeben der Stärke 6,2 in der Türkei

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am Mittwoch die türkische Metropole Istanbul erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der Behörden im Marmarameer vor den westlichen Vororten von Istanbul. Demnach gab es weder Opfer noch Schäden. “Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat sich in Silivri, Marmarameer, Istanbul ereignet”, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst X. Das Beben sei auch in den umliegenden Provinzen zu spüren gewesen, fügte er hinzu.

Einem ersten Beben um 12.49 Uhr (11.49 Uhr MESZ) folgten drei weitere mit einer Stärke zwischen 3,9 und 4,9, wie die Nationale Katastrophenschutzbehörde Afad auf X mitteilte. Als die Häuser anfingen zu zittern, liefen tausende Menschen in Panik auf die Straßen. “Ich habe das Beben gespürt und bin rausgerannt”, sagte ein Maler in der Nähe des Galata-Turms, der vier Stockwerke herunterrasen musste.

Keine Informationen über Verletzte, Tote oder eingestürzte Gebäude

Informationen über Verletzte, Tote oder eingestürzte Gebäude in der 16-Millionen-Einwohner-Stadt lagen zunächst nicht vor, wie die Behörden und das Büro des Regionalgouverneurs mitteilten. Das Gouverneursbüro rief die Bevölkerung auf, keine Gebäude zu betreten, die durch die Erdbeben beschädigt worden sein könnten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, er verfolge die Entwicklungen genau”. Die Beben waren auch in Griechenland und Bulgarien zu spüren.

Istanbul lebt in der Furcht vor dem “Big One”: Einige südliche Stadtbezirke sind nur 15 Kilometer von der Nordanatolischen Verwerfung entfernt, die zu den aktivsten Erdbebenzonen der Erde gehört. Einige Experten halten ein Erdbeben der Stärke 7 bis zum Jahr 2030 für möglich, wodurch hunderttausende Gebäude ganz oder teilweise einstürzen könnten.

Immer wieder schwere Erdbeben in der Türkei

In der Türkei ist es wiederholt zu schweren Erdbeben gekommen. Am 6. Februar 2023 hatte ein Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Am selben Tag ereignete sich ein weiteres Beben, das die Stärke von 7,5 erreichte. Dem folgten mehrere Nachbeben. Es gab Zehntausende Tote und zahlreiche Verletzte in beiden Ländern. Die Schäden waren enorm. Hunderttausende Menschen mussten in Zelten und Containern untergebracht werden, weil ihre Häuser zerstört oder einsturzgefährdet waren.