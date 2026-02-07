Hehlerware sichergestellt

Von: luk

Wolkenstein – Die Carabinieri haben in Wolkenstein einen ausländischen Staatsbürger wegen Hehlerei angezeigt. Der Mann, marokkanischer Herkunft und ohne festen Wohnsitz in Italien, wurde bei einer Kontrolle in einem Lokal mit mutmaßlich gestohlener Ware angetroffen.

Bei der Überprüfung in einem öffentlichen Betrieb fanden die Exekutivbeamten mehrere Kleidungsstücke sowie Bluetooth-Kopfhörer der Marke „Beats“ im Gesamtwert von rund 500 Euro. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen und einem Bürger aus St. Ulrich gehören, der zuvor Anzeige erstattet hatte.

Die sichergestellte Ware wurde beschlagnahmt und bereits am 2. Februar dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Der Mann wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.