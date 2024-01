Helikopterabsturz: Faszination für die Berge hat sie verbunden

Bozen – Beim Heliskiing werden Wintersportler mit dem Hubschrauber auf einen Gipfel geflogen. Von dort beginnt dann die Abfahrt durch tiefen Pulverschnee. Das ist die Faszination, die diese Sportart ausmacht. Zwei jungen Unternehmern aus Südtirol kostete die Leidenschaft dafür das Leben.

Wie berichtet, ist es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr (kanadische Zeit) auf den Bergen bei Terrace in British Columbia in Kanada zu einem tragischen Hubschrauberabsturz gekommen. Betroffen war eine Gruppe, die aus bekannten Familien aus Südtirol und dem Trentino stammen. Seit Kurzem hatten sie die Führung in den familieneigenen Unternehmen übernommen, doch die Verbindung zu den Bergen und zum Sport in der freien Natur ist ihnen geblieben.

Die genaue Unfalldynamik ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass ein zweiter Hubschrauber unversehrt gelandet ist.

Unter den Opfern, die tödlich verunglückt sind, befinden sich Andreas Widmann (35), Sohn von Heinrich Widmann, dem Gründer des Südtiroler Sportmodeherstellers TEXmarket sowie Heiner Oberrauch junior (29) von der Sportler-Gruppe, der Sohn des bekannten Unternehmers Georg Oberauch. Sein Bruder Jakob (34), der Geschäftsführer der Sportler AG, wurde hingegen verletzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Verletzt wurden auch Emilio Zierock (35), der Geschäftsführer des Weinguts Foradori und Johannes Peer (34), der Finanzchef der Sportlergruppe und außerdem Schwager von Jakob und Heiner Oberrauch. Sie wurden geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Während Jakob Oberrauch und Johannes Peer bei Bewusstsein sein sollen, wurde Emilio Zierock am schwersten verletzt, berichtet Alto Adige online.

Beim dritten Todesopfer handelt es sich um den kanadischen Piloten. Verletzt wurde auch der Bergführer, der die Gruppe durch den Tiefschnee sicher ins Teil geleiten sollte.

Die Gruppe, die mit dem zweiten Hubschrauber unterwegs war, blieb hingegen unversehrt.

Der Geschäftsführer von Northern Escape Heli Skiing, John Forrest, bestätigte um 20.00 Uhr, dass drei Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen sind: “Es ist unmöglich, die tiefe Trauer in Worte zu fassen, die wir empfinden, und die Trauer, die unsere Gäste und Mitarbeiter teilen.”

Weitere Informationen würden bekannt geben, sobald diese verfügbar seien.

Forrest betonte außerdem, er sei den verschiedenen Rettungsdiensten dankbar, die sofort nach dem Vorfall in Aktion getreten seien.

Bei dem abgestürzten Hubschrauber hat es sich offenbar um eine Maschine des Typs Agusta A119 Koala gehandelt, die bis zu acht Personen transportieren könne, berichtete die Nachrichten-Website “Global News”. Wie viele Menschen sich an Bord befunden hatten, war zunächst nicht bekannt. Auch über eine mögliche Unfallursache wurden vorerst keine Angaben gemacht.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat angesichts der Tragödie sein tiefstes Beileid bekundet. Gleichzeitig hat er den Vetretern der Botschaft in Kanada aufgetragen, den verletzten italienischen Staatsbürgern maximales Augenmerk zu schenken. Das Generalkonsulat in Vancouver stehen in Kontakt mit den Behörden vor Ort und mit dem Krankenhäusern, wo die Verletzten versorgt werden.

In Südtirol hat man auf die Nachricht mit Erschütterung reagiert. Die Mitglieder der Familie Oberrauch sind bekannt als fähige Manager, gleichzeitig stehen sie aber auch in enger Verbindung mit dem Volontariat in Südtirol und der katholischen Kirche. Der Onkel der beiden in Kanada verunglückten Brüder, Heiner Oberrauch senior, ist Präsident des Südtiroler Unternehmerverbandes und Eigentümer der Oberalp Gruppe, die unter anderem Salewa und Dynafit umfasst. Wie für die Familie Widmann sind auch für die Familie Oberrauch die Berge von großer Bedeutung.