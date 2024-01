Heliskiing-Unglück in Kanada: Schwerer Schlag für Unternehmerfamilie Oberrauch

Terrace – Drei Südtiroler sind am Montagnachmittag beim Absturz eines Heli-Skiing-Hubschraubers in Kanada ums Leben gekommen. Die drei jungen Männer gehörten zu einer Gruppe, die in Terrace in British Columbia Heli-Skiing betrieb.

Der Absturz ereignete sich gegen 16.00 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in einem Berggebiet in den Skeena Mountains ab.

Vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Kanadischen Medienberichten zufolge wurden sie in kritischem Zustand von den Rettungsdiensten ins Mills Memorial Hospital nach Terrace gebracht. Neben Rettungshubschraubern waren auch fünf Bodenkrankenwagen im Einsatz.

Unter den Opfern, die tödlich verunglückt sind, befindet sich Heiner Oberrauch junior von der Sportler-Gruppe, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Sein Bruder Jakob, der Geschäftsführer der Sportler AG, wurde hingegen verletzt.

Der Präsident von Northern Escape Heli Skiing, John Forrest, bestätigte um 20.00 Uhr, dass drei Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen sind: “Es ist unmöglich, die tiefe Trauer in Worte zu fassen, die wir empfinden, und die Trauer, die unsere Gäste und Mitarbeiter teilen.”

Weitere Informationen würden bekannt geben, sobald diese verfügbar seien.

Forrest betonte außerdem, er sei den verschiedenen Rettungsdiensten dankbar, die sofort nach dem Vorfall in Aktion getreten seien.

Beim Heliskiing werden die Ski- oder Snowboardfahrer mit einem Helikopter hoch ins Gebirge oder auf einen Gletscher geflogen, wo sie in der Wildnis abgesetzt werden. Von dort fahren sie dann im Tiefschnee ins Tal.