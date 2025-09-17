Herbstwetter nimmt in Südtirol eine Auszeit

Von: luk

Bozen – Herbstjacke? In Südtirol im Moment nicht nötig! Während der Kalender bereits Mitte September zeigt und meteorologisch längst der Herbst begonnen hat, spielt das Wetter an der Alpensüdseite eine völlig andere Melodie. Statt kühler Temperaturen und Nebelschwaden stehen Südtirol die heißesten Tage des ganzen Monats bevor – mit Werten, die normalerweise eher in den Hochsommer gehören.

Hochdruck macht Südtirol zur Wohlfühloase

Verantwortlich für dieses spätsommerliche Geschenk ist ein kräftiges Hochdruckgebiet, das sich wie eine warme Decke über die Alpen legt. „Heute erwartet uns noch ein Mix aus Sonne und Wolken, ab morgen gibt es mehrere Tage lang ungetrübten Sonnenschein”, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X. Seine Prognose lässt Herzen höherschlagen: „Gleichzeitig steigen die Temperaturen kräftig, es erwarten uns die wärmsten Tage in diesem September mit bis zu 29 Grad.”

Perfektes Wetter für Nachzügler

Ab Donnerstag wird Südtirol zur Sonnenstube: Der Himmel präsentiert sich wolkenlos, die Sonne strahlt ungehindert vom blauen Himmel. Am Freitag klettert das Thermometer sogar noch ein wenig höher. Das sind ideale Bedingungen für alle, die den Sommer noch nicht loslassen wollen. Sie können noch einmal die Badesachen packen, eine schöne Bergtour planen oder nochmal in T-Shirts und Shorts für Freunde grillen.

Auch das Wochenende steht ganz im Zeichen des Hochdrucks: Samstag und Sonntag bleiben die stabilen Verhältnisse erhalten.

Montag bringt die Wende

Doch alle guten Dinge haben ein Ende: Am Montag macht sich dann aus heutiger Sicht wieder der echte Herbst bemerkbar. Die Wolken kehren zurück und mit ihnen steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer. Dann heißt es wohl endgültig Abschied nehmen vom sommerlichen Intermezzo.

Bis dahin aber gilt: Diese spätsommerliche Überraschung genießen, denn wer weiß, wann uns das Wetter wieder so verwöhnt.