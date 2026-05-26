Hitzerekorde für Monat Mai in Großbritannien und Frankreich

Von: APA/AFP

In Großbritannien und Frankreich sind Hitzerekorde für den Monat Mai gefallen. In Heathrow in der Nähe der britischen Hauptstadt London kletterte das Quecksilber im Thermometer am Pfingstmontag laut Wetterbehörde auf 33,5 Grad. Der bisher heißeste Tag im Mai war 1922 und dann erneut 1944 mit jeweils 32,8 Grad verzeichnet worden. Auch Frankreich erlebte am Montag den heißesten Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen, für Dienstag wurden noch höhere Temperaturen erwartet.

Die britische Wetterbehörde hatte zuvor Temperaturen von 35 Grad vorhergesagt, nachdem sich eine herrschende Hitzewelle auf Teile Südostenglands und die Hauptstadt London ausgeweitet hatte. “Rekorde werden normalerweise nur um Zehntelgrade gebrochen – was diese Hitzewelle für diese Jahreszeit beispiellos macht”, analysierte die Behörde in Onlinenetzwerken.

Großbritannien hatte 2025 sein heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Fachleute warnen, dass das Land auf die infolge des Klimawandels immer häufiger auftretenden Hitzewellen nicht ausreichend vorbereitet sei.

Bis zu 36 Grad in Frankreich prognostiziert

“Auf ganz Frankreich bezogen war der Montag der heißeste Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Mai verzeichnet worden ist”, teilte der französische Wetterdienst Météo France am Dienstag mit. Die Experten erwarteten für Dienstag in einigen Regionen Temperaturen von 33 bis 36 Grad. “In ganz Frankreich wird es heute noch heißer als am Montag”, so der Wetterdienst. Für acht Départements im Westen des Landes galt seit Mitternacht die Warnstufe Orange. Den Angaben zufolge soll die Hitzewelle bis mindestens Ende der Woche anhalten.

Météo France hatte laut dem britischen “Guardian” am späten Montagabend mitgeteilt, dass neue monatliche Höchstwerte für Mai an 352 Wetterstationen, hauptsächlich im Westen Frankreichs, registriert wurden, wobei der höchste – 37,1 Grad – in der Nähe von Hossegor im südwestlichen Département Landes verzeichnet wurde. “Dies ist ein beispielloses Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 1.000, dass dies zu dieser Jahreszeit passiert, wenn man von den Klimadaten von 1979 bis 2025 ausgeht, und praktisch unmöglich in der vorindustriellen Ära”, sagte der Klimawissenschafter Christophe Cassou der französischen Tageszeitung “Le Monde”.

Auch in anderen Ländern Europas sind im Mai bereits ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden. In Spanien sagte der Wetterdienst für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag Temperaturen von 36 bis 38 Grad voraus.