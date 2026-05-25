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Immer wieder Attacken

Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in Ukraine

Montag, 25. Mai 2026 | 23:33 Uhr
Immer wieder Attacken
APA/APA/AFP/IGOR IVANKO
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Von: APA/dpa

Bei schweren russischen Luftangriffen ist Montagabend laut ukrainischen Behörden im Osten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden demnach verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen. In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben zwölf Personen verletzt.

“Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Bub”, schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf.

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