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Von Minus- auf hohe Plustemperaturen in wenigen Tagen

Hitzewelle zieht vom Westen der USA weiter in Richtung Osten

Sonntag, 22. März 2026 | 10:10 Uhr
Von Minus- auf hohe Plustemperaturen in wenigen Tagen
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/AFP

Extremtemperaturen binnen weniger Tage: Die historisch frühe Hitzewelle im Westen der USA ist weiter in Richtung Osten gezogen. Dutzende Bundesstaaten von Kalifornien bis zum zentraler gelegenen Colorado verzeichneten am Samstag laut Nationalem Wetterdienst NWS Rekordwerte für März. Bis zu 35 Grad wurden laut Wetterexperten zudem in Missouri, Nebraska und Kansas verzeichnet – Bundesstaaten im Mittleren Westen, in denen wenige Tage zuvor teils noch Minusgrade herrschten.

Mit einer Temperatur von 33,3 Grad Celsius wurde am Samstag unter anderem in Kansas City in Missouri und der Kleinstadt North Platte in Nebraska ein neuer Temperaturrekord für März aufgestellt. In der Hauptstadt von Kansas, Topeka, wurden 35 Grad Celsius gemessen – ein Rekordwert für März. Wyomings Hauptstadt Cheyenne verzeichnete erstmals im März Temperaturen von 28,3 Grad Celsius.

Riesige Temperatursprünge

In der Stadt Chanute in Kansas stiegen die Temperaturen binnen vier Tagen nach einem Rekordtief von Minus 10,5 Grad Celsius auf einen Höchstwert von 32,8 Grad Celsius. Auch in anderen US-Städten wurden am Samstag Rekordtemperaturen verzeichnet, darunter Denver mit 30 Grad Celsius, Grand Island in Nebraska sowie Midland in Texas mit jeweils 37 Grad Celsius.

Am Freitag war zunächst der Westen der USA von der Rekord-Hitzewelle heimgesucht worden. In der Wüstenregion nahe der Grenze zwischen Kalifornien und Arizona wurden Extremtemperaturen von 44,4 Grad Celsius gemessen. Laut Experten ist die Rekordhitze mit ziemlicher Sicherheit eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels.

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