Hohe Akzeptanz bei Zeckenschutzimpfung

Von: mk

Bozen – Die Akzeptanz der Bevölkerung fürs Impfangebot gegen FSME ist nach wie vor hoch. Auch in Juni fand die Impfinitiative gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine durch Zeckenstiche übertragene Viruserkrankung, großen Zuspruch bei der Südtiroler Bevölkerung.

Insgesamt ließen sich nämlich 508 Personen gegen FSME impfen.

In Brixen wurden 80 Impfungen verabreicht, in Bruneck 104 und in Bozen 214. Den Abschluss bildete gestern (11. Juni) Meran mit 110 geimpften Personen.

Im Rahmen der Impfaktion gegen FSME war es auch möglich, den Schutz gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten aufzufrischen. In Südtirol haben sich insgesamt 150 Personen auch für eine Auffrischimpfung entschieden.

Die Impfinitiativen werden im Laufe des Jahres erneut durchgeführt.