Hohe Stromrechnung weckt Verdacht in Gröden

Von: mk

Wolkenstein – In Gröden hat sich zwischen zwei Brüdern ein seltsamer Zwist entfacht, der zu einer Anzeige der Carabinieri führte.

Ein Rentner aus Wolkenstein hat einen ungewöhnlich hohen Stromverbrauch festgestellt. Weil er der Sache auf den Grund gehen wollte, wandte er sich an einen Elektriker.

Dabei wurde festgestellt, dass sein Bruder einen illegalen Anschluss eingerichtet hatte. Offenbar nutzte der Bruder die familiäre Beziehung und die räumliche Nähe der beiden Häuser aus, um sich heimlich über ein Jahr lang – von Juni 2023 bis August 2024 – mit Strom für seinen eigenen Haushalt zu versorgen.

Dieses Vorgehen hat allerdings nicht nur einen finanziellen Schaden verursacht, sondern ein illegaler Stromanschluss stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar.

Das Phänomen, dass von einem fremden Haushalt illegal Strom abgezwackt wird, ist in Italien und auch in Südtirol nicht neu. Oft handelt es sich bei den Tätern um Nachbarn, die man nicht näher kennt und die zunächst unverdächtig wirken. In diesem Fall war es ein enges Familienmitglied.

Die Carabinieri rufen die Bürger dazu auf, ihren Stromverbrauch genau zu beobachten und bei ungewöhnlich hohen Verbräuchen einen Fachmann zu konsultieren.