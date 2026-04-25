Hotel in Gargazon muss evakuiert werden

Von: mk

Gargazon – Im Hotel Theiner’s Garten in Gargazon hat ein Chlorgasaustritt am Samstag zu einem Großeinsatz geführt. Das Hotel musste vollständig evakuiert werden, berichtet stol.it.

Gegen 13.40 Uhr wurde Alarm geschlagen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die betroffenen Bereiche abzusichern.

Auch das Weiße Kreuz steht im Einsatz. Details über Verletzte sind derzeit nicht bekannt.