Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hotel in Gargazon muss evakuiert werden
Großeinsatz

Hotel in Gargazon muss evakuiert werden

Samstag, 25. April 2026 | 16:03 Uhr
Feuerwehrmann
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Gargazon – Im Hotel Theiner’s Garten in Gargazon hat ein Chlorgasaustritt am Samstag zu einem Großeinsatz geführt. Das Hotel musste vollständig evakuiert werden, berichtet stol.it.

Gegen 13.40 Uhr wurde Alarm geschlagen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die betroffenen Bereiche abzusichern.

Auch das Weiße Kreuz steht im Einsatz. Details über Verletzte sind derzeit nicht bekannt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Man hat uns nie gefragt”
Kommentare
40
“Man hat uns nie gefragt”
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
28
Von der Babygang verfolgt
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
Kommentare
25
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Kommentare
23
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Kommentare
22
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 