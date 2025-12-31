Illegales Arbeiterquartier auf Obstwiese

Von: Ivd

Branzoll – Bei einer gemeinsamen Kontrolle haben die Carabinieri der Station Branzoll ein nicht genehmigtes Arbeiterquartier auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück entdeckt. Ein 53-jähriger Landwirt aus Branzoll wurde in der Folge auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.

Die Kontrolle fand bereits am 14. November im Rahmen einer koordinierten Aktion mit dem Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen, dem technischen Amt der Gemeinde Branzoll sowie der Ortspolizei statt. Auf einer Apfelwiese stießen die Einsatzkräfte auf eine Schlafstätte, die ohne die erforderlichen Genehmigungen errichtet worden war und weder den baurechtlichen noch den hygienisch-sanitären Vorschriften entsprach.

In der Unterkunft lebten drei ausländische landwirtschaftliche Arbeitskräfte, die sich laut Angaben der Behörden rechtmäßig in Italien aufhielten. Die Unterbringung erfolgte jedoch unter äußerst prekären Bedingungen. Die weiteren Ermittlungen ergaben mehrere Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Bauwesen.

Der Betriebsinhaber wurde deshalb wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gegen das Einheitliche Baugesetz bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Die Justizbehörde wurde umgehend über den Sachverhalt informiert.