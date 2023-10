Im Sommer 2023 689 Hubschrauberrettungs-Einsätze durchgeführt

St. Ulrich/Pontives – Wie mit der Sanität- und Landesverwaltung vereinbart, befand sich der Aiut Alpin Dolomites den ganzen Sommer hindurch ohne Saisonpause bis zum 31. Oktober 2023 im Einsatz. Seit Ostern wurden insgesamt 689 Hubschrauberrettungs-Einsätze durchgeführt.

Die Einsätze betrafen medizinische Notfälle, Bergsteiger und Wanderer in Not, Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfälle sowie Suchaktionen.

Aufgeteilt nach Provinzen erfolgten in Südtirol 660, im Trentino 17 und in der Provinz Belluno zwölf Einsätze. Insgesamt wurden 720 Personen geborgen, wobei es sich bei 395 um medizinische Notfälle, bei 193 um Verletzte und bei 100 Personen um Unverletzte handelte. 32 Menschen konnten leider nur mehr tot geborgen werden. Der Tod trat bei 20 Personen in Folge medizinischer Notfälle und bei zwölf durch Traumen verschiedener Art ein.

Aufgeteilt nach Herkunftsländern betrafen 492 Italien, wobei die Personen in 372 Fällen aus Südtirol, in sechs aus dem Trentino und in drei Fällen aus der Provinz Belluno stammten. 136 Gerettete kamen aus Deutschland und Österreich, 92 hingegen stammte aus anderen europäischen Ländern oder aus Übersee. 60 Einsätze wurden mit Nachtsichtgeräten durchgeführt, beziehungsweise zu Ende geflogen.

Aiut Alpin Dolomites unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb, der Landesnotrufzentrale und der HELI-Flugrettung Südtirol. Ein besonderes Dankeschön geht an alle Freiwilligen der Bergrettungsdienste, an die Piloten, Anästhesisten, Windenmänner und Hubschraubertechniker, welche jeden Tag Dienst in der Flugrettungsbasis Pontives geleistet haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott geht weiteres an all jene, die in irgendeiner Weise dazu beitragen, unsere Tätigkeit zu Gunsten der geretteten Personen auszuüben und zu finanzieren. Am 2. Dezember 2023 wird der Aiut Alpin Dolomites die Wintertätigkeit aufnehmen.