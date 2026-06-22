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30-Jähriger wegen Drogenhandels angezeigt

Im Visier der Polizei: So flog ein Dealer in Bozen auf

Montag, 22. Juni 2026 | 11:01 Uhr
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Von: luk

Bozen – Die Stadtpolizei Bozen hat bei einem gezielten Einsatz gegen den Drogenhandel am Don-Bosco-Platz einen mutmaßlichen Dealer ausgeforscht. Dabei wurden Haschisch, Kokain und Bargeld sichergestellt.

Der Einsatz erfolgte am vergangenen Wochenende nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach es im Bereich des Don-Bosco-Platzes zu Drogengeschäften kommen soll. Exekutivbeamte der Einheit für urbane Sicherheit beobachteten das Gebiet über mehrere Tage hinweg sowohl in Zivil als auch in Uniform.

Im Zuge der Ermittlungen kontrollierten die Polizisten einen 30-jährigen tunesischen Staatsbürger. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Fahnder rund 79 Gramm Haschisch sowie etwa 15 Gramm Kokain. Das Kokain war bereits in 20 verkaufsfertige Portionen aufgeteilt. Zudem wurden 245 Euro Bargeld sichergestellt, die nach Einschätzung der Ermittler aus dem Drogenhandel stammen könnten.

Die Drogen und das Geld wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde zur Identifizierung ins Hauptquartier der Stadtpolizei gebracht und anschließend auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihm wird der Besitz von Betäubungsmitteln zum Zweck des Handels vorgeworfen.

Die Stadtpolizei betont, dass die Aktion Teil der laufenden Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in Bozen ist.

Bezirk: Bozen

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