Impfstoff erreicht Rom

Rom – In der Nacht des vergangenen Freitages ist der Lastwagen mit den 9750 Dosen des Corona-Impfstoffes von Pfitzer-Biontech in Rom angekommen, so berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Die gestern noch in der Kaserne in Tor di Quinto eingelagerten Impfdosen werden heute in das Spallanzani-Krankenhaus weitertransportiert.

Am morgigen 27. Dezember, welcher in der gesamten EU als Impfstart markiert wurde, wird auch in der italienischen Hauptstadt damit begonnen, die ersten Impfstoffe zu verabreichen. Dabei soll als erstes eine Krankenschwester damit geimpft werden.

Indes unterstützt das Militär die Verteilung der Impfdosen im ganzen Land.