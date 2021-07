Impfung ohne Vormerkung ab Montag in Bruneck

Bruneck – Um den Menschen in Bruneck und Umgebung noch mehr entgegenzukommen, bietet der Gesundheitsbezirk Bruneck ab Montag ein Impfangebot ohne Vormerkung an, dies teilte der Sanitätsbetrieb am heutigen Sonntag mit.

Geimpft wird im Michael-Pacher-Haus in Bruneck:

Am Montag , den 12.7.21

von 13:00 bis 17:30 Uhr – Impfstoff Moderna

von 08:30 bis 12:00 und von 13:30 bis 17:30 Uhr – Impfstoff Biontech/Pfizer

von 08:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:30 Uhr – Impfstoff Biontech/Pfizer

von 08:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:30 Uhr – Impfstoff AstraZeneca