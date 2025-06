Rekordzahl an Passagierjets weltweit zugleich in der Luft

Von: apa

Umweltschutzbedingte Flugscham war offenbar gestern – oder herrscht nur (mehr) bei einer Minderheit. Denn erstmals sind dieser Tage mehr als 24.000 Passagierflieger zeitgleich in der Luft gewesen, zeigen Daten von Flightradar. Im Schnitt finden täglich 100.000 kommerzielle Flüge mit Millionen Passagieren an Bord statt. Pro Minute gibt es weltweit etwa 70 Starts. Auch in Wien-Schwechat gab es zuletzt ein Plus von fast 4 Prozent auf knapp 3,9 Mio. Passagiere alleine im Mai.

Wien ist zwar in Österreich der mit riesigem Abstand größte Flughafen, doch im internationalen Vergleich handelt es sich lediglich um einen mittelgroßen Airport. Für heuer wird möglicherweise ein neuerlicher Passagierrekord mit rund 32 Millionen Reisenden erwartet. 2024 waren es 31,7 Millionen.

An starken Reisetagen verkehren in Wien bis zu 100.000 Passagiere. Derzeit gibt es laut Angaben gegenüber der APA rund 700 bis 750 Flugbewegungen pro Tag.

Atlanta mit drei Mal so viel Passagieren wie Wien

Verkehrsstärkster Flughafen der Welt war zuletzt und auch im Vorjahr laut Daten des Airports Council International (ACI), der Vereinigung der internationalen Verkehrsflughäfen mit Sitz in Montreal, jener in Atlanta in den USA (Harsfield-Jackson Atlanta International Airport). Dort reisten 108 Millionen Passagiere an oder ab. Atlanta ist zwar nicht in der Reihe der obersten Metropolen der USA, liegt aber gut: Relevante Flughäfen in den USA sind binnen fünf Stunden zu erreichen, es handelt sich um eine Drehscheibe. Es gibt regen Umsteigeverkehr von anderen Kontinenten an andere Flughäfen der Vereinigten Staaten und auch von Fliegenden innerhalb der USA. Dort gibt es mehr als 1.000 Starts und Landungen jeden Tag.

Eine Drehscheibe ist beispielsweise auch der Dubai International Airport auf Rang 2 mit rund 92 Millionen Passagieren. Größter Europäischer Flughafen ist hinter Dallas Fort Worth in den USA (87 Mio.) und Tokio Haneda (85 Mio.) London Heathrow (83 Mio.) auf Platz 5 weltweit.

Kein EU-Flughafen weltweit in Top-10

In den Top-10 folgen keine weiteren europäischen Flughäfen, also auch kein einziger in der EU. Dazu gehörten voriges Jahr Denver, Istanbul, Chicago O’Hare, Neu Delhi (DEL) und Shanghai Pudong. Istanbul (zuletzt gut 80 Mio. Passagiere) könnte heuer auch in Richtung Stockerl vorstoßen und London Heathrow überholen, heißt es bei der ACI.

Die größten Flughäfen nach Passagierzahlen in der EU waren Paris Charles de Gaulle (gut 70 Mio.), Amsterdam Schiphol (gut 66 Mio.), Madrid Barajas (knapp 66 Mio.) und Frankfurt (gut 61 Mio.). Dahinter folgen Barcelona (55 Mio.) und praktisch gleichauf München und Rom (je gut 40 Mio.).