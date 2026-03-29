In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle

Von: luk

St. Martin in Thurn – Zu einem spektakulärem Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen in St. Martin in Thurn im Gadertal in den Dolomiten gekommen: Ein Linienbus ist kurz nach 8.00 Uhr frontal in das Gebäude der örtlichen Feuerwehrhalle geprallt.

Der Busfahrer, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Fahrzeug befand, wurde durch die Wucht des Aufpralls im Führerhaus eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn reagierte umgehend und konnte den Mann rasch aus seiner misslichen Lage befreien.

Glück im Unglück: Weitere Personen waren weder im Bus noch im unmittelbaren Unfallbereich beteiligt. Der verletzte Fahrer wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt der Flugrettung medizinisch erstversorgt.

Neben der Feuerwehr von St. Martin in Thurn stand auch die Freiwillige Feuerwehr Wengen im Einsatz. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr St. Vigil konnte hingegen frühzeitig wieder abrücken.

Zur genauen Unfallursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Sachschäden am Gebäude sowie am Linienbus sind erheblich.