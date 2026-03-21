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Italiener erheblich verletzt

In den Dolomiten: Sturz aus Sessellift

Samstag, 21. März 2026 | 15:58 Uhr
Ski Lift Symbol Andrang
ANSA/ ANDREA FASANI
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Von: luk

Brixen/Gröden – Im Skigebiet Plan de Gralba in den Dolomiten hat sich am Samstagvormittag ein nicht alltäglicher Freizeitunfall ereignet, bei dem ein Mann mittelschwere Verletzungen erlitt.

Laut Angaben des Weißen Kreuzes kam es gegen 11.45 Uhr kurz vor dem Ausstieg aus einem Sessellift zu dem Vorfall. Der Mann stürzte auf die Piste und zog sich dabei erhebliche Verletzungen im Becken- und Bauchbereich zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Patient vom Notarztteam aus Brixen betreut und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bozen eingeliefert.

Im Einsatz standen neben dem Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Brixen auch ein Rettungswagen aus Gröden sowie die Pistenrettung Plan de Gralba.

Bezirk: Salten/Schlern

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