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Von Schlauchbooten begleiteter Buckelwal in der Ostsee

In Ostsee gestrandet: Buckelwal noch immer in Wismarbucht

Sonntag, 29. März 2026 | 08:09 Uhr
Von Schlauchbooten begleiteter Buckelwal in der Ostsee
APA/APA/DPA/MARCUS BRANDT
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Von: APA/dpa

Nach seiner zwischenzeitlichen Befreiung von einer Sandbank hat sich der in der Ostsee gestrandete Buckelwal Sonntag früh noch immer in der Wismarbucht befunden. Das bestätigten das Umweltministerium des ostdeutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und die Organisation Greenpeace. Ob der Wal wieder auf einer Sandbank festhängt, sei noch unklar. In der Nacht auf Sonntag war es dem Wal an sich gelungen, mit steigendem Wasserstand in der Wismarbucht freizukommen, hieß es.

Die Wasserschutzpolizei sei nach wie vor im Einsatz. Am Freitagabend war das Tier nach seiner ersten Strandung auf einer Sandbank bei Timmendorfer Strand erstmals freigekommen.

Am späten Samstagabend nährten sich Hoffnungen auf eine erfolgreiche Rettung: Der zum zweiten Mal auf einer Sandbank in der Ostsee gestrandete Buckelwal hatte sich erneut aus seiner misslichen Lage befreit. Dem zwölf bis 15 Meter langen Meeressäuger sei es gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen.

Buckelwal war Montag früh entdeckt worden

Der Buckelwal war Montag früh auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden. Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht auf Freitag überraschend selbst von der Sandbank durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne befreit – und war aus der Lübecker Bucht in Richtung Mecklenburg geschwommen, allerdings in Küstennähe.

Bereits am Samstagnachmittag strandete das Tier dann erneut – dieses Mal in der Wismarbucht südlich der Insel Walfisch. Da die Haut des Meeressäugers zu sehr erkrankt ist, um an ihr einen Sender zu befestigen, war der Wal zwischenzeitlich verschwunden und wurde von Umweltschützern gesucht und wieder entdeckt.

Warum der Wal vor dem Timmendorfer Strand aufgetaucht war, ist bisher unklar. Großwale wie Buckelwale sind in der Ostsee nicht heimisch. Sie können nach Expertenangaben auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen und in der Ostsee landen. Auch Unterwasserlärm könne eine Rolle spielen.

Keine Rettungsaktion am Samstag

Eine erneute Rettungsaktion hatte es am Samstag nicht gegeben. “Wir wollen dem Wal die Chance geben, sich selbst zu befreien”, hatte der Meeresbiologe der Organisation Greenpeace, Thilo Maack, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. “Das Beste ist jetzt, den Wal komplett in Ruhe zu lassen”, fügte er hinzu. Wie es dem Tier gehe, sei schwer einzuschätzen und hänge von der Verfügbarkeit von Nahrung und davon ab, wie gestresst es sei.

Experten zufolge werden immer mal wieder Großwale in der Ostsee gesichtet, die dann nach Wochen auch den Weg in die salzreichere Nordsee zurückgefunden hätten. Nach Angaben der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd handelt es sich bei dem Tier wahrscheinlich um den Wal, der zuvor bereits mehrfach vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesichtet worden war und Anfang März durch sein Auftauchen im Hafen von Wismar Aufsehen erregt hatte.

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