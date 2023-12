In Sarns: Einheimischer [69] stürzt bei Arbeiten ab

Sarns – In der Gegend zwischen Sarns und Brixen ist am Samstag ein Mann (69) bei Wegarbeiten verunglückt. Der Einheimische stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe. Nach ihm mussten die von Angehörigen alarmierten Rettungskräfte zunächst suchen.

Gegen 19.00 Uhr wurde die Einsatzkräfte zur Suchaktion in Sarns bei Brixen gerufen. Nach etwa einer Stunde konnten die Rettungskräfte, darunter Mitglieder der Feuerwehren von Sarns und Albeins, der Berg- und Höhlenrettung Brixen sowie des Bergrettungsdienstes des AVS Brixen, zunächst die Axt des Vermissten lokalisieren.

Schließlich entdeckten sie den Mann unterhalb des Kirchsteigs zwischen Sarns und Albeins. Er war beim Instandsetzen des Steigs ausgerutscht und etwa 50 Meter abgestürzt. Aufgrund mittelschwerer Verletzungen und Unterkühlung wurde er vom Weißen Kreuz ins Bozner Spital gebracht.