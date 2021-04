Intensivpflegerin in Bozen: “Lockdown war nötig”

Bozen – Der Südtiroler Filmemacher Andrea Pizzini hat ein neues Video in seiner Reihe “Wellenbrecher” hochgeladen. Dieses Mal lässt er Intensivpflegerin Luna aus Venedig zu Wort kommen. Sie arbeitete zuvor in Deutschland. Nun ist sie nach Bozen gekommen. Das Team sei hervorragend und es gefalle ihr in Südtirol gut.

Luna findet, dass die getroffenen Einschränkungen nötig gewesen seien. Ansonsten wäre die Lage auf den Intensivstationen nicht mehr handhabbar gewesen.

Die Intensivpflegerin ist auch ausgebildete Tänzerin und das kommt nun den Patienten zugute: Denn sie schwingt mitunter schon mal das Tanzbein und reißt ihre Schützlinge so für einen kurzen Moment aus ihrem Alltag, der geprägt ist vom sonoren Piepen der Maschinen, Medikamenten und Infusionen.