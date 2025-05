Internationaler Tag der Pflegenden

Von: lup

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden am 12. Mai hebt der Verband der Seniorenwohnheime (VdS) die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Weiterentwicklung der stationären und ambulanten Betreuung und Pflege hervor. Der VdS sieht in digitalen Innovationen eine große Chance, die Pflege menschlicher, effizienter und zukunftsfähiger zu gestalten.

„Künstliche Intelligenz kann die tägliche Arbeit in unseren Seniorenwohnheimen gezielt unterstützen – etwa bei der Pflegedokumentation, der Erkennung von Gesundheitsrisiken und der Pflegeplanung an sich, betont Martina Ladurner, Präsidentin des VdS. „KI ersetzt nicht den Menschen, aber sie kann helfen, Freiräume für echte Zuwendung zu schaffen.“

Der Verband sieht insbesondere Potenzial in intelligenten Assistenzsystemen, automatisierten Routinen und lernfähiger Software, die Pflegekräfte im Alltag entlasten. Ein weiteres vielversprechendes Feld ist der Einsatz von Robotik in der Pflege. Assistenzroboter können bei körperlich belastenden Aufgaben wie dem Heben oder Umlagern unterstützen und so die physische Belastung für das Pflegepersonal reduzieren. Auch soziale Roboter, die zur Kommunikation oder Aktivierung eingesetzt werden, zeigen laut Recherche des VdS in ersten Pilotprojekten in Europa positive Wirkungen auf das Wohlbefinden älterer Menschen.

Die Abteilung Innovation im VdS beobachten die Entwicklungen und arbeitet daran praxisnahe Lösungen zu identifizieren. „Es liegt noch ein weiter Weg vor uns“, betont die Präsidentin, „aber wir wollen den Zug nicht verpassen und setzen frühzeitig auf zukunftsweisende Technologien.“

Gleichzeitig betont der VdS die Notwendigkeit klarer ethischer Leitlinien und einer engen Einbindung der Mitarbeitenden in die digitale Transformation. „Es ist unsere Verantwortung, neue Technologien so einzusetzen, dass sie den Menschen dienen – sowohl den Pflegebedürftigen als auch den Pflegenden“, so Ladurner weiter. „Gerade am Tag der Pflege möchten wir daran erinnern: Wertschätzung zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch in der Bereitschaft, gute Rahmenbedingungen für moderne Pflege zu schaffen.“

Weitere Auskünfte erteilt der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols. Ansprechpartner Präsidentin Martina Ladurner, Telefonnummer: +39 (335) 6756739 E-Mail: ladurner@vds-suedtirol.it