Von: Ivd

Leifers – Am 22. Februar 2025 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leifers im Gerätehaus statt. Dabei wurden vom Kommandanten Patrick Thaler neben den aktiven Wehrmännern, auch die unterstützenden und Außerdienst-Mitglieder, die Vertreter der Nachbarwehren, der Bergrettung, der Tauchergruppe, der Rettungshundestaffel und des Bezirksverbandes, sowie der Bürgermeister von Leifers begrüßt.

Das letzte Jahr war für die 60 aktiven Wehrmänner der freiwillige Feuerwehr Leifers ein einsatztechnisch recht intensives Jahr. Am Ende des Jahres schlugen die insgesamt 386 Einsätze mit knapp 4.100 Arbeitsstunden zu Buche. Bei nur 26 davon rückte die Mannschaft zur Brandbekämpfung aus, während es sich bei den restlichen Einsätzen allesamt um technische Hilfen handelte. Dabei gilt anzumerken, dass die freiwillige Feuerwehr Leifers im Vergleich zu anderen Wehren derselben Größenordnung, ihr volles Arbeitspensum einzig mit Freiwilligen deckt.

Während auch im letzten Jahr die Anzahl an Bränden im Gemeindegebiet konstant geblieben war, bildeten die technischen Einsätze wiederum die große Herausforderung. So kam es im letzten Jahr gleich zu mehreren schweren Unfällen entlang der Hauptverkehrsachsen in und um Leifers, sämtliche davon in den Umfahrungstunneln von Leifers und St. Jakob. Gleichzeitig riefen die schweren Unwetter im Sommer die freiwillige Feuerwehr Leifers immer wieder auf den Plan. Zahlreiche Einsätze werden auch außerhalb des Gemeindegebietes getätigt, viele davon zur Unterstützung der Tauchergruppe des Bezirkes, dessen Einsatzfahrzeug und Schlauchboot im Gerätehaus Leifers untergebracht sind.

In den insgesamt knapp 8.000 getätigten Arbeitsstunden sammelten sich nicht nur Einsätze, sondern auch jegliche Stunden die für Übungen, Ordnungs- und Brandverhütungsdienste, Kurse und Ausbildungen investiert werden, um die Sicherheit bei Veranstaltungen zu gewährleisten und jederzeit einen schnellen, sicheren und zielgeführten Einsatz garantieren zu können. Im letzten Jahr wurden zur Aus- und Fortbildung der Wehrmänner wieder verschiedene Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht und insgesamt 52 Übungen durchgeführt. Neben den 20 Hauptübungen wurden auch spezifische Maschinisten- und Atemschutzübungen abgehalten.

Bei den diesjährigen Neuwahlen des Vorstands wurden Kommandant Patrick Thaler, Kommandant-Stellvertreter Klaus Pfeifer und die drei Ausschussmitglieder Klaus Perathoner, Oskar Schenk und Stephan Silvestri erneut bestätigt.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten die drei neuen Wehrmänner Markus Frasnelli, Daniel Paris und Patrick Pircher offiziell in die Reihen der freiwillige Feuerwehr Leifers aufgenommen werden. Zugleich wurde dem Wehrmann Andreas Anzeloni das Verdienstkreuz in Bronze für seine 15-jährige Tätigkeit, den Wehrmännern Elmar Pfeifer, Patrick Busetti und Peter Baldo das Verdienstkreuz in Bronze für ihre 25-jährige Tätigkeit und dem Wehrmann Hubert Demattio das Verdienstkreuz in Gold für seine 40-jährige Tätigkeit in der freiwillige Feuerwehr Leifers überreicht.

Nicht zuletzt wurde auch an die zahlreichen Feste und Veranstaltungen erinnert, die im Jahr 2024 stattgefunden haben. So wurde im Gerätehaus zum traditionellen Frühschoppen geladen und das Jahr mit einem Stand am Weihnachtsmarkt abgeschlossen. Die Veranstaltungen erfreuen sich immer großer Beliebtheit bei der Leiferer Bevölkerung, welche ihre Wehr auch hier tatkräftig unterstützen.

Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister sowie Feuerwehrreferent Giovanni Seppi bei der Wehr für ihren wertvollen Dienst der Bevölkerung gegenüber. Bezirkspräsident Stellvertreter Kurt Baumgartner überbrachte die Grüße und den Dank des Bezirks- und Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren. Der Kommandant Patrick Thaler schloss die Versammlung mit einem Dank an alle Wehrmänner für ihre aufopferungsvolle Arbeit, sowie an die ganze Bevölkerung für ihre Unterstützung ab.