Jetzt reden die Eltern des Unfalllenkers

Luttach/Kiens – Den Eltern des Unfalllenkers von Luttach ist es ein sehr großes Anliegen, den Familien der Opfer ihr tief empfundenes Mitgefühl auszudrücken. Deshalb haben sie sich an das Tagblatt Dolomiten gewandt.

„Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, die Gefühle in Worte zu fassen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Mütter und Väter der Verstorbenen und Verletzten aufgefangen werden, von Menschen, die ihnen Kraft geben in ihrem großen Leid und großen Schmerz und dass es irgendwann eine Perspektive für sie gibt. Wir haben das tiefste Mitgefühl für die Verstorbenen und Verletzten mit ihren Familien und Freunden“, sagt die völlig gebrochene Mutter. Eine Tragödie in diesem Ausmaß sei nicht in Worte zu fassen.

Seit dem Unfall in der Nacht auf Sonntag werden die Eltern psychologisch betreut. Dabei wurde ihnen geraten, die Flut an Beiträgen in den sozialen Netzwerken nicht zu lesen, um sich damit nicht weiter zu belasten. Diesen Rat hätten sie nur bedingt befolgen können, erklären die Eltern.

Inzwischen habe auch der Rummel im Dorf nachgelassen. Beklemmend sei, dass einzelne Medien aus lauter Gier nach irgendwelchen Kommentaren sogar nicht davon zurückgeschreckt hätten, Geld zu bieten, erklärten die Eltern.

