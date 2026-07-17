Johann Mittelberger [82] kommt bei Traktorunfall ums Leben

Von: mk

Tscherms – Bei einem Arbeitsunfall in Tscherms ist am Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen geriet ein Mann unter einen Traktor und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, handelt es sich um den Landwirt Johann Mittelberger. Der 82-Jährige, der mit seiner Familie am Tagfeithof lebte, war in der Ortschaft sehr bekannt.

Der Unfall ereignete oberhalb von Tscherms. Familienangehörige schlugen Alarm, nachdem der Mann zu Mittag nicht nach Hause gekommen war. Nach einer Suche rund um den Hof wurden die Rettungskräfte verständigt.

Laut Alto Adige hat sich der Unfall möglicherweise bereits am Vormittag zugetragen. Mittelberger war mit seinem Traktor auf der Zufahrtsstraße zum Hof unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Traktor geriet über die Straße hinaus und stürzte rund 15 Meter den Hang hinunter, bis er im Wald liegenblieb.

Nach ersten Informationen geriet der 82-Jährige unter den Traktor und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ersten Einschätzungen zufolge war der Mann auf der Stelle tot.

Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes, die Feuerwehren von Lana und Tscherms sowie die Carabinieri. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Die Bergungsarbeiten des Leichnams und des landwirtschaftlichen Fahrzeugs gestalteten sich aufgrund der Beschaffenheit des Geländes und der Vegetation als besonders schwierig. Die Feuerwehrleute arbeiteten mehrere Stunden unter widrigen Bedingungen, die durch die hohen Temperaturen zusätzlich erschwert wurden, und sicherten den Bereich ab, bevor sie mit der Bergung des in den Wald gestürzten Traktors begannen.

Johann Mittelberger war eine in Tscherms sehr bekannte und geschätzte Persönlichkeit. Er lebte auf dem Tagfeithof und war Vater von sechs Kindern, die alle sehr in das Dorfleben eingebunden sind und sich aktiv in den örtlichen Vereinen engagieren. Die Nachricht von seinem Ableben verbreitete sich schnell im Dorf und löste bei Freunden, Nachbarn und Bekannten tiefe Trauer aus.

Auch die Bürgermeisterin von Tscherms, Astrid Kuprian, brachte die Anteilnahme der gesamten Gemeinde gegenüber der Familie zum Ausdruck: „Ich kenne Johann sowie seine Frau und seine Kinder sehr gut. Sie sind in unserem Dorf sehr bekannt und beliebt. Ich bin zutiefst betroffen über das Geschehene und möchte im eigenen Namen sowie im Namen der Gemeindeverwaltung und der gesamten Gemeinschaft von Tscherms den Angehörigen mein aufrichtigstes Beileid aussprechen.“ Die Bürgermeisterin bedankte sich zudem bei den Rettungskräften, die am Ort der Tragödie im Einsatz waren.