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Unglück kurz nach Mittag

Tödlicher Traktorunfall in Tscherms

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 14:59 Uhr
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Von: luk

Tscherms – Bei einem Arbeitsunfall in Tscherms ist am Donnerstag eine Person ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr.

Nach ersten Informationen geriet die betroffene Person unter einen Traktor und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes, die Feuerwehren von Lana und Tscherms sowie die Carabinieri. Trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte kam für die verunglückte Person jede Hilfe zu spät.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bezirk: Burggrafenamt

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