Jugendgewalt: Meran fordert mehr Polizei

Sicherheitsgipfel in Bozen

Meran/Bozen – Donnerstagvormittag werden der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin der Stadt Meran an einem vom Regierungskommissar einberufenen Sicherheitsgipfel im Herzogspalast in Bozen teilnehmen, um die Position der Meraner Stadtregierung zu vertreten.

In diesem Zusammenhang hatte sich bereits der Bürgermeister gleich nach der Massenschlägerei am Pfarrplatz mit dem Regierungskommissar in Kontakt gesetzt.

Die Meraner Stadtregierung fordert eine stärkere Präsenz der Staatspolizei und der Carabinieri auf dem Gemeindegebiet, häufigere Kontrollen sowie wirksamere Strategien zur Eindämmung und Verhinderung der Gewaltphänomene in der Kurstadt.