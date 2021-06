Jugendliche am Montiggler See bedroht und ausgeraubt

Montiggl – Einem Bericht der Sonntagszeitung “Zett” zufolge sollen am Mittwochnachmittag zwei Minderjährige am großen Montiggler See bedroht und ausgeraubt worden sein.

Sie waren an dem beliebten Ausflugsziel zum Schwimmen verabredet, als sie plötzlich von einer Gruppe anderer Jugendlicher mit einem Messer bedroht wurden. Diese durchsuchten die Habseligkeiten der beiden Minderjährigen und erbeuteten insgesamt rund 150 Euro.

Die Opfer des Überfalls flüchteten, nachdem die Täter abgezogen waren, und zeigten den Vorfall an. Angeblich konnten die Täter noch am selben Tag ausgeforscht werden.

